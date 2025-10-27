На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый тренер Мостового назвал дикостью попытку похищения футболиста

Первый тренер Мостового Митрофанов назвал дикостью попытку похищения игрока
РИА Новости

Первый тренер нападающего петербургского «Зенита» Андрея Мостового Дмитрий Митрофанов отреагировал на новость о том, что футболиста пытались похитить, рассказав, что испытал шок, передает «Чемпионат».

«Соглашусь, что в 2025 году подобные вещи — дикость. Я прочитал новости об Андрее — для меня это просто шок. Слава богу, что все обошлось. Я желаю Андрею психологического равновесия», — сказал Митрофанов.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее был задержан еще один фигурант дела о попытке похищения футболиста Мостового.

