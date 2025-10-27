Первый тренер Мостового назвал дикостью попытку похищения футболиста

Первый тренер нападающего петербургского «Зенита» Андрея Мостового Дмитрий Митрофанов отреагировал на новость о том, что футболиста пытались похитить, рассказав, что испытал шок, передает «Чемпионат».

«Соглашусь, что в 2025 году подобные вещи — дикость. Я прочитал новости об Андрее — для меня это просто шок. Слава богу, что все обошлось. Я желаю Андрею психологического равновесия», — сказал Митрофанов.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее был задержан еще один фигурант дела о попытке похищения футболиста Мостового.