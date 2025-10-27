На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президент «Локомотива» рассказал, надолго ли «Краснодар» возглавил таблицу РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов: возможно, «Краснодар» надолго возглавил РПЛ
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что «Краснодар» надолго возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Надолго ли «Краснодар» возглавил РПЛ? Возможно, и надолго. Скорее всего, они какое-то время продержатся в лидерах. Вчерашний матч мне очень понравился. Была боевая встреча. «Рубин» ведь не подарок», — сказал Наумов.

«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 13-го тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Виктор Са с передачи Жоау Батчи на 13-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» вышел на первую строчку, набрав 29 очков. У идущего вторым московского «Локомотива» 27 баллов, а столичный ЦСКА, который замыкает тройку лидеров, имеет в активе такое же количество баллов, как и «железнодорожники», и уступает по дополнительным показателям.

Ранее петербургский «Зенит» вырвал победу у московского «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
