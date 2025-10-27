Футболиста «Зенита» назвали провокатором

Футболист московского «Динамо» Рубенс назвал игрока петербургского «Зенита» Максима Глушенкова провокатором после матча Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Это часть футбола. Ему нравится провоцировать, разговаривать во время матча. Мне не нравится его манера поведения и провокации, но это часть футбола», — сказал Рубенс.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR.

Ранее «Краснодар» возглавил РПЛ.