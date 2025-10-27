В «Акроне» ответили на вопрос о будущем Артема Дзюбы

Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Антон Чистяков заявил, что клуб не договаривался с форвардом клубом Артемом Дзюбой о продлении контракта, передает «РБ Спорт».

«Нет договоренностей. Ситуация аналогична прошлому сезону, после которого он продлил контракт. Сядем и спокойно поговорим. Пока прошло только чуть больше трети чемпионата», — сказал Чистяков.

26 октяьря «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

