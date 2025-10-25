На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу обвиняется в терроризме

ФСБ возбудила дело о терроризме против экс-тренера по кикбоксингу Ахмедова
Ахмад Ахмедов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Против бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело за участие в вооруженном конфликте против ВС РФ на территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ахмедов обвиняется по статье 205.5 ч. 2 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

В 2023 году на Ахмедова завели уголовное дело о госизмене.

Ахмедов проживает на Украине с 2017 года. Там он работал президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». С началом СВО вступил в ряды теробороны ВСУ в составе батальона «Хорт». После этого он перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», участвовал в обороне Бахмута (Артемовска).

При этом Ахмедов не отказывался от гражданства в России, где у него осталась семья. Он воспитал таких спортсменов, как Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов.

Ранее в Москве арестовали тренера по вольной борьбе за содействие терроризму.

