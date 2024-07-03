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В Москве арестовали тренера по вольной борьбе за содействие терроризму

В Москве арестован тренер сборной России по борьбе за содействие терроризму

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Shutterstock

Щербинский суд Москвы принял решение арестовать старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Истмазоду за содействие терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд вынес решение о заключении под стражу специалиста на срок до 28 августа. Истмазоде вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение лиц для совершения преступлений террористической направленности, за что согласно уголовному кодексу России ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

По словам следователя, обвиняемому инкриминируется перевод денежных средств лицам, которые подозреваются или совершили преступление террористической направленности. В частности, Истмазода совершил денежные переводы в размере девяти и одной тысяч рублей, а также 100 рублей.

Российские борцы примут участие в ОИ-2024. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийские мероприятия будут проходить на 35 площадках, разбросанных по Парижу, парижскому пригороду и еще девяти городам Франции.

Ранее стало известно, что азербайджанскому бойцу MMA грозит наказание за оскорбление россиянина.

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