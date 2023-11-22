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На экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу завели дело о госизмене

РИА Новости: экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмедов обвиняется в госизмене

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Ахмад Ахмедов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене за участие в специальной военной операции (СВО) в составе украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») за участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в ходе СВО», — сказано в сообщении агентства.

Ахмедов проживает на Украине с 2017 года. Там он работал президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». С началом СВО вступил в ряды теробороны ВСУ в составе батальона «Хорт». После этого он перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», воевал за оборону Бахмута (Артемовска).

При этом Ахмедов не отказывался от гражданства в России, где у него осталась семья. Он воспитал таких спортсменов, как Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов.

Если его вина в госизмене будет наказана, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА может получить 20 лет тюрьмы за госизмену.

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