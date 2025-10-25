«Она порождает другие»: Роднина назвала самую неприятную проблему спорта в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала главную проблему российского спорта, а также отметила вклад министра спорта Михаила Дегтярева в решение этой проблемы. Ее слова приводит Metaratings.

«Отстранение от международных стартов – самая неприятная проблема российского спорта. Она порождает другие проблемы. Дегтярев делает достаточно много для постепенного возвращения: открыто заявляет многое на это тему, начались судебные процессы», — отметила она.

Дегтярев стал министром спорта Российской Федерации 14 мая 2024 года. Он сменил на этом посту Олега Матыцина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, будет ли Россия оспаривать недопуск лыжников к международным стартам.