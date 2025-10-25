На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Полностью отключаю эмоции»: российская велогонщица о бронзе ЧМ

Велогонщица Лысенко поделилась эмоциями от завоеванной бронзовой медали ЧМ
IMAGO/Alex Whitehead/SWpix.com/Global Look Press

Российская велогонщица Алина Лысенко в беседе с «Газетой.Ru» поделилась эмоциями от завоеванной бронзовой медали на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили и призналась, что при выходе на старт отключает все эмоции.

«Это моя первая медаль чемпионата мира, и в первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль — наша общая заслуга.

Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам. Но, несмотря на накопленную усталость, к финалу в три заезда была готова. Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно, кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт», — отметила она.

Победу одержала Хетти ван де Ваув из Нидерландов. Серебряную награду выиграла представительница Японии Мина Сато. В индивидуальном спринте Лысенко обыграла свою соотечественницу Яну Бурлакову в двух заездах из трех.

Для Лысенко эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере. Лысенко — победительница Лиги чемпионов и бронзовая призерка чемпионата Европы — 2025 в спринте.

Мировое первенство проходит в столице Чили Сантьяго с 22 по 26 октября.

Ранее российскую велогонщицу госпитализировали после падения на ЧМ в гонке на выбывание.

Летние виды спорта
