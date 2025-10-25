ЦСКА предсказали уверенную победу над «Крыльями Советов»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА сумеет добиться победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«ЦСКА должен обыгрывать «Крылья» дома, это не обсуждается. У армейцев состав посильнее, и, если они не будут валять дурака, то заберут три очка. Но «Крылья» могут навязать, если защита не проснется к началу игры. Думаю, игра закончится в пользу ЦСКА с разницей в два гола, будет 2:0 или 3:1. Главное — не зевать на контратаках», — заявил Пономарев.

ЦСКА встретится 25 октября с «Крыльями Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. В данный момент армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

