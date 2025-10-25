На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА предсказали уверенную победу над «Крыльями Советов»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предсказал клубу легкую победу над «Крыльями Советов»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА сумеет добиться победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«ЦСКА должен обыгрывать «Крылья» дома, это не обсуждается. У армейцев состав посильнее, и, если они не будут валять дурака, то заберут три очка. Но «Крылья» могут навязать, если защита не проснется к началу игры. Думаю, игра закончится в пользу ЦСКА с разницей в два гола, будет 2:0 или 3:1. Главное — не зевать на контратаках», — заявил Пономарев.

ЦСКА встретится 25 октября с «Крыльями Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. В данный момент армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее стало известно, что грозит «Спартаку» из-за санкций США.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами