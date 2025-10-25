«Спартаку» предсказали минимальную победу над «Оренбургом»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный «Спартак» сумеет добиться победы в стартовом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

По его словам, команда под руководством Деяна Станковича сильнее своих оппонентов и готова побороться за три очка.

«Оренбург» — не подарок, они упрутся и создадут проблемы. «Спартаку» придется попотеть, но никуда не денешься — они должны взять три очка. Думаю, что победит «Спартак» с минимальным преимуществом — 2:1 или 1:0. Хотя, если красно-белые расслабятся, могут и упустить положительный счет», — заявил Пономарев.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. Игра с «Оренбургом» состоится 25 октября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

