Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по победным голам.

В ночь на 25 октября «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с результатом 5:1, а Овечкин оформил гол на 42-й минуте встречи, сделав счет 2:0.

40-летний нападающий улучшил рекорд НХЛ по победным голам в регулярных чемпионатах за карьеру. Этот гол стал 137-м, в активе располагающегося следом Яромира Ягра 135 победных шайб.

Для российского нападающего этот гол стал вторым в новом сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 40 голов. Эта шайба стала для российского хоккеиста 976-й (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Встреча «Кэпиталз» и «Блю Джекетс», которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Коламбуса» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51). Эта победа стала для «столичных» второй подряд, в следующем матче команда сыграет на домашней арене с «Оттавой Сенаторз» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

