Овечкин повторил один из рекордов НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в ворота «Коламбус Блю Джекетс».

В ночь на 25 октября «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а Овечкин оформил гол, который стал 51-м в ворота этой команды. По этому показателю Овечкин повторил рекорд НХЛ, столько же в ворота «Коламбуса» забивали Патрик Шарп и Патрик Кейн.

Для российского нападающего этот гол стал вторым в новом сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 40 шайб.

Встреча «Кэпиталз» и «Блю Джекетс», которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Коламбуса» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51). Эта победа стала для «столичных» второй подряд, в следующем матче команда сыграет на домашней арене с «Оттавой Сенаторз» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

