Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 40 шайб.

В ночь на 25 октября «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс», а Овечкин оформил гол. Эта шайба стала для российского хоккеиста 976-й (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба на тот момент стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Встреча «Кэпиталз» и «Блю Джекетс», которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Коламбуса» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51).

Ранее в «Вашингтоне» высказались о долголетии Овечкина.

