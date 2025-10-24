«Кому-то не дано»: экс-глава «Москвы» о том, должны ли иностранцы учить русский язык в РПЛ

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» и бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился размышлениями на тему того, должны ли иностранные футболисты, приезжающие в Россию, учить русский язык. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Тут все зависит не только от культурного уровня, интеллектуальных способностей. Тут же реально кому-то легко дается это, а кому-то не очень. Тот же Бракамонте из «Москвы» и «Ростова», он приехал и был один. Он выучил язык и до сих пор может говорить и понимает, но кому-то не дано», — отметил он.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее тренер Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.