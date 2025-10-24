На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион СССР назвал главную проблему «Динамо»

Экс-футболист Масалитин: оборона «Динамо» оставляет желать лучшего
Владимир Федоренко/РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что оборона является слабой позицией в столичном «Динамо».

«Наверное, «Динамо» не напрасно делало трансферы. Все в клубе хотят, чтобы команда была выше в таблице, вела борьбу за медали. Сейчас идет становление команды. Очень слабо выглядит оборона. Нападение и полузащита справляется со своими обязанностями, но оборона оставляет желать лучшего», — сказал Масалитин.

«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 16 очков.

19 октября «Динамо» сыграло вничью в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, поднимется ли «Динамо» в турнирной таблице РПЛ.

