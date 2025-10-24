«Сожалею ли я?» Гретцки высказался о рекорде Овечкина в НХЛ

Именитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки назвал большим делом для хоккея тот факт, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил его «вечный» снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sportweb.

«Многие спрашивают меня, сожалею ли я, что Овечкин побил мой рекорд по количеству голов. Я всегда отвечаю, что ничуть. Я знаю, что в каждой игре, даже если все складывалось не так, как я ожидал, я выкладывался на полную. Я горжусь своими достижениями. И я также горжусь Алексом», — заявил он.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. На тот момент эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца было 894 гола.

В матче с «Миннесотой Уайлд», который состоялся в ночь на 18 октября, Овечкин оформил первый в сезоне гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Российский нападающий сократил отставание от Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 41 гола. Эта шайба стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

