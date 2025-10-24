Российская гимнастка в третий раз завоевала титул чемпионки мира за два дня

Гимнастка Мельникова завоевала третье золото на ЧМ за два дня

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте.

«После вчерашней победы в многоборье было непросто собраться, но я смогла», — прокомментировала свое выступление Мельникова.

С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы днем ранее.

Чемпионат мира в Джакарте стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Владимир Путин поздравил российскую гимнастку с победой на чемпионате мира.