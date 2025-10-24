Вторая ракетка России проиграла американке на турнире WTA 500 в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 10-ю позицию в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире WTA 500 в Токио, проиграв в четвертьфинале 25-й ракетке мира Софии Кенин.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счетом 0:6, 6:2, 6:7 (3:7).

В решающем сете российская спортсменка вела со счетом 5:2, но не смогла реализовать четыре матчбола — Кенин отыграла их, а также выиграла тай-брейк со счетом 7:3.

Американская теннисистка продолжит борьбу за выход в финал турнира, где встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и чешкой Каролиной Муховой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Александрова уступила теннисистке из Казахстана в финале турнира WTA-500.