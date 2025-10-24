На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вторая ракетка России проиграла американке на турнире WTA 500 в Токио

Александрова уступила победу 25-й ракетке мира Кенин при счете 5:2
true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 10-ю позицию в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире WTA 500 в Токио, проиграв в четвертьфинале 25-й ракетке мира Софии Кенин.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счетом 0:6, 6:2, 6:7 (3:7).

В решающем сете российская спортсменка вела со счетом 5:2, но не смогла реализовать четыре матчбола — Кенин отыграла их, а также выиграла тай-брейк со счетом 7:3.

Американская теннисистка продолжит борьбу за выход в финал турнира, где встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и чешкой Каролиной Муховой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Александрова уступила теннисистке из Казахстана в финале турнира WTA-500.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами