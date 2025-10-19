Александрова уступила теннисистке из Казахстана в финале турнира WTA-500

Александрова проиграла теннисистке из Казахстана Рыбакиной в финале WTA-500

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 10-ю позицию в мировом рейтинге Ассоциации теннисисток-профессионалок (WTA), проиграла в финале турнира WTA-500 в китайском Нинбо.

В матче за титул она уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счетом 6:3, 0:6, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 56 минут. Александрова сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Рыбакина отметилась 11 эйсами при 3 двойных ошибках и реализовала 5 из 10 брейк-шансов.

Для Елены Рыбакиной эта победа стала вторым титулом в текущем сезоне и десятым в профессиональной карьере.

Призовой фонд турнира составляет 164 тысячи долларов для победительницы и 101 тысячу долларов для Александрой.

Благодаря успеху в Нинбо казахстанская теннисистка заработала 500 очков и поднялась на седьмую строчку мирового рейтинга WTA, а также на восьмое место чемпионской гонки, вытеснив оттуда Мирру Андрееву. Поскольку первая ракетка России завершила сезон и не будет выступать в предстоящих турнирах, ее шансов на попадание в Эр-Рияд нет. Андреева становится первой запасной на Итоговый турнир.

Ранее первая ракетка России не заявилась ни на один предстоящий турнир.