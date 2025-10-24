Россиянка вошла в тройку лидеров на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет в категории до 76 кг.

В финале турнира в Нови-Саде россиянка уступила американской борчихе Кайли Уэлкер со счетом 0:10.

Трифонова является вице-чемпионкой России 2025 года и мастером спорта. В ее активе победа на первенстве России среди школьниц 2015 года, титул чемпионки России среди юниорок 2020 года, бронза первенства России среди юниоров 2022 года, золото чемпионата России среди студентов 2023 года и бронза Всероссийской летней универсиады 2024 года.

Чемпионат мира в Нови-Саде продлится до 27 октября.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

