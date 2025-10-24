На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка вошла в тройку лидеров на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Трифонова завоевала серебро молодежного чемпионата мира по борьбе
UWW

Россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет в категории до 76 кг.

В финале турнира в Нови-Саде россиянка уступила американской борчихе Кайли Уэлкер со счетом 0:10.

Трифонова является вице-чемпионкой России 2025 года и мастером спорта. В ее активе победа на первенстве России среди школьниц 2015 года, титул чемпионки России среди юниорок 2020 года, бронза первенства России среди юниоров 2022 года, золото чемпионата России среди студентов 2023 года и бронза Всероссийской летней универсиады 2024 года.

Чемпионат мира в Нови-Саде продлится до 27 октября.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

Ранее стало известно, когда Умар Нурмагомедов собирается встретиться Мерабу Двалишвили.

