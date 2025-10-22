На российскую велогонщицу перед чемпионатом мира упала панель вентиляции в отеле

Панель вентиляции упала на российскую велогонщицу Валгонен перед ЧМ

На российскую велогонщицу Валерию Валгонен в отеле в Чили упала панель системы вентиляции накануне чемпионата мира по велотреку. Об этом сообщает Legalbet.

По словам тренера, никаких травм спортсменка не получила.

«Их сразу переселили в другой, большой номер. Валерия выступит на чемпионате мира», — заверил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира в Сантьяго стартует 22 октября, где будет разыграно 22 комплекта медалей.

Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

