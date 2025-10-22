На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На российскую велогонщицу перед чемпионатом мира упала панель вентиляции в отеле

Панель вентиляции упала на российскую велогонщицу Валгонен перед ЧМ
true
true
true
close
Luc Claessen/Getty Images

На российскую велогонщицу Валерию Валгонен в отеле в Чили упала панель системы вентиляции накануне чемпионата мира по велотреку. Об этом сообщает Legalbet.

По словам тренера, никаких травм спортсменка не получила.

«Их сразу переселили в другой, большой номер. Валерия выступит на чемпионате мира», — заверил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира в Сантьяго стартует 22 октября, где будет разыграно 22 комплекта медалей.

Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Норвегия выстрелит себе в ногу бойкотом российских лыжников.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами