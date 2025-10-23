Отстранение России от турниров назвали глубоким неуважением

Тренер Алексей Мишин назвал глубоким неуважением к России отстранение российских фигуристов от международных соревнований, передает RTVI.

«Это неуважение к спортсменам. Многие из них уже бы были несколько раз чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это глубокое неуважение к нам, как к стране, к нашим гражданам», — сказал Мишин.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, отстраненным от международных турниров с весны 2022 года, принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее стала известна позиция США по возвращению российских фигуристов.