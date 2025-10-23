Австрийского лыжника возмущает, что Степанова критикует Запад, но тренируется там

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что не понимает когда Степанова приезжает в его родной город, а потом пишет, какой ужасный Запад, передает Odds.ru.

«Никто не заставляет ее тренироваться в Рамзау. Если бы я поехал в Россию и публично жаловался на то, как там плохо, это тоже бы не понравилось людям», — сказал Фермойлен.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Норвегии назвали потерей для мирового спорта отстранение российских лыжников.