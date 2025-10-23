Российская гимнастка выиграла золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Спортсменка набрала 55,066 балла по сумме четырех видов программы. Эта победа стала для Мельниковой второй в карьере в личном первенстве чемпионатов мира после лидерства в 2021 году.

Выступление россиянки включало четыре дисциплины. В опорном прыжке она показала второй результат с оценкой 14,100 балла. На брусьях Мельникова также заняла второе место с 14,700 балла, но после двух видов вышла в лидеры общего зачета. На бревне гимнастка получила лишь 12,800 балла из-за падения, что временно вывело ее из тройки лучших. Однако в вольных упражнениях она смогла вернуться на вторую позицию с результатом 13,466 балла даже после штрафа 0,1 балла, что в итоге принесло ей первое место в многоборье.

Серебряным призером стала американская гимнастка Лиэнн Вон с результатом 54,966 балла. Бронзовую медаль завоевала китайская спортсменка Чжан Цинъин, набравшая 54,633 балла. 25-летняя Ангелина Мельникова является олимпийской чемпионкой в командном многоборье и имеет в своей коллекции полный комплект олимпийских наград, а также четыре титула чемпионки Европы.

Ранее олимпийской чемпионке из России пришлось пройти гендерный тест.