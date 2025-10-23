Российский гимнаст пожаловался на судейство на чемпионате мира в Джакарте

Гимнаст Маринов пожаловался на судейство на чемпионате мира в Джакарте

Российский гимнаст Даниел Маринов пожаловался на судейство в финале личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте, передает «Матч ТВ».

«Вот опорный прыжок, мы с Хасимото прыгаем совершенно одинаково, но почему‑то у него исполнение 9,266 балла, а у меня ровно 9,1 балла. То есть разница — полторы десятых», — сказал Маринов.

Также Маринов заявил, что аналогичная была на брусьях.

Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира, набрав 80,766 балла.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал решение МОК.