Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов подверг критике возможное назначение Луиса Гарсии на пост главного тренера команды, передает Livesport.

«Представляете, насколько нет связей у спортивного директора, если он приглашает такого тренера. В Испании Кахигао вообще никто не знает. олучается, один ноунейм приглашает другого», — сказал Ледяхов.

В течение карьеры Гарсия тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год. Сейчас специалист находится без работы.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Ранее агент заявил, что спортдиректор «Спартака» подбирает тех, с кем легче обворовывать команду.