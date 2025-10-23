Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подверг критике регламент Кубка России из-за того, что его клубу придется играть ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ с московским «Динамо» в гостях, несмотря на то, что его клуб занял первое место в группе, передает сайт команды.

«Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые — дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю», — сказал Семак.

В четвертьфинале Пути РПЛ команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Точные даты проведения игр будут объявлены позднее.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.