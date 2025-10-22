Черчесов прокомментировал возможность перехода Смолова и Кокорина в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможном приглашении в команду российских форвардов Федора Смолова и Александра Кокорина, допустив такое развитие событий, но отметив, что решение будет зависеть от актуального состояния игроков. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Кокорин, который играл у меня, — да, усилил бы команду. А Кокорина, который играет сейчас, я давно не видел. То же самое со Смоловым. В потенциале оба — игроки не только «Ахмата», но любого топ-клуба», — Черчесов подчеркнул разницу между прошлыми и нынешними возможностями футболистов.

В настоящее время Кокорин выступает за кипрский «Арис», где в текущем сезоне провел шесть матчей без результативных действий. Смолов с лета 2024 года является свободным агентом после ухода из «Краснодара».

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

