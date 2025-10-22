«Совсем беда»: Генич о возможном новом наставнике «Спартака»

Комментатор Константин Генич резко отреагировал на информацию о возможном назначении испанского специалиста Луиса Гарсии на должность главного тренера «Спартака», охарактеризовав эту перспективу как крайне негативную, передает «Коммент.Шоу».

«Если пишут про Луиса Гарсию Пласу, ну это совсем плохо, это прямо совсем беда. Это вообще трындец, я не знаю, «Спартак» где-то в зазеркалье, что ли, находится?!» — высказался Генич.

В течение карьеры Гарсия тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год. Сейчас специалист находится без работы.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заявил, что не понимает возможного назначения Гарсии в «Спартак».