«Откуда вы его выкопали?» российский тренер о возможном новом наставнике «Спартака»

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что не понимает возможного назначения испанского специалиста Луиса Гарсии на пост наставника московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«У меня бы возник вопрос, если бы я себя поставил на сторону болельщиков «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?». Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора», — сказал Билялетдинов.

В течение карьеры Гарсия тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год. Сейчас специалист находится без работы.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Ранее агент заявил, что спортдиректор «Спартака» подбирает тех, с кем легче обворовывать команду.