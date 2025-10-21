На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Откуда вы его выкопали?» российский тренер о возможном новом наставнике «Спартака»

Тренер Билялетдинов не понимает возможного назначения Гарсии в «Спартак»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что не понимает возможного назначения испанского специалиста Луиса Гарсии на пост наставника московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«У меня бы возник вопрос, если бы я себя поставил на сторону болельщиков «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?». Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора», — сказал Билялетдинов.

В течение карьеры Гарсия тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год. Сейчас специалист находится без работы.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Ранее агент заявил, что спортдиректор «Спартака» подбирает тех, с кем легче обворовывать команду.

Футбол. Чемпионат России
