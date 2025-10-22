«Спортинг» опроверг слухи об интересе к аренде Сафонова

Португальский клуб «Спортинг» официально прокомментировал слухи о потенциальной аренде вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Информация о возможной аренде Матвея Сафонова у «ПСЖ» не соответствует действительности», — опроверг слухи представитель клуба.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды. Сам Сафонов недоволен отсутствием шансов на игровое время и планирует покинуть футбольный клуб «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее «ПСЖ» Сафонова разгромил «Байер» в Лиге чемпионов.