«Акрон» без Дзюбы уступил ЦСКА в Кубке России

Московский ЦСКА обыграл тольяттинский «Акрон» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2.

Футболист ЦСКА Артем Шуманский открыл счет на 45-й минуте встречи. Беншимол на 65-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Матвей Кисляк и Алеррандро в конце встречи вывели ЦСКА вперед. Беншимол на последней минуте матча ударом с пенальти установил окончательный счет игры.

ЦСКА занял первое место в группе D и сыграет в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». «Акрон» вылетел из Кубка России, заняв последнее место в группе.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

