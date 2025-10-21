Американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США

Армия США стала официальным партнером Федерации лыж и сноуборда США, сообщает US Ski and Snowboard.

В рамках сотрудничества спортсмены сборной США будут носить нашивки американской армии на верхней одежде.

Армия США будет спонсировать американских спортсменов в сезоне-2025/26, а также будет присутствовать на финале Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в марте 2026 года в Лейк-Плейсиде.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян.