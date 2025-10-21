В клубе РПЛ не ждут скорого возвращения России на международные турниры

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Тимофеев сомневается, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену, передает «Советский спорт».

«Никто не знает, когда нас вернут обратно. Я надеюсь, что в ближайшее время все спортсмены будут допущены, но скорее всего, это не произойдет скоро», — сказал Тимофеев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее знаменитому российскому судье пожелали закончить карьеру, чтобы не позорить свое имя.