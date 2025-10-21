На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обладатель Кубка России «Тосно» вернется в профессиональный футбол

Победитель Кубка России «Тосно» возвращается в профессиональный футбол
true
true
true
close
Shutterstock

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в своем официальном Telegram-канале объявил о возвращении на профессиональный уровень, теперь команда будет выступать во Второй лиге Б.

«На состоявшемся общем собрании руководства ФК «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая лига – Дивизион Б – группа 2)! Вперед, «Тосно», — указано в сообщении.

«Тосно» был создан летом 2013 года, с 2014 по 2017 год команда выступала в Футбольной национальной лиге (ФНЛ, сейчас носит название Первая лига, второй по силе дивизион в российском футболе). В сезоне-20217/18 команда играла в Российской премьер-лиге (РПЛ), где заняла по итогам сезона 15-е место.

В 2018 году команда «Тосно» завоевала Кубок России по футболу, гарантировав себе место в Лиге Европы, в которой не смогла принять участие из-за того, что прекратила свое существование из-за финансовых проблем. Клуб был возрожден в 2023 году. Команда выступала в чемпионате Ленинградской области и в чемпионате ОФФ «Северо-Запад».

Ранее Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.

