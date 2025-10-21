На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Станковича обвинили в деградации игроков «Спартака»

Колосков: при Станковиче многие футболисты в «Спартаке» деградируют
Сергей Бобылев/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что футболисты «Спартака» начали деградировать при главном тренере команды Деяне Станковиче, и заявил о необходимости смены специалиста. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни один футболист при Станковиче не растет в «Спартаке», наоборот, они деградируют. С моей точки зрения, это главный фактор, из-за которого тренера надо убирать. Потому что это говорит о том, что тренер не умеет работать по-настоящему. И ведь хорошие футболисты блестяще играли, пока не попали в руки к нему», — отметил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт со Станковичем.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Ранее ветеран «Спартака» высказался об эмоциях Станковича.

Футбол. Чемпионат России
