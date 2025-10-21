Роднина назвала галиматьей заявления Украины по допуску России на ОИ

Роднина не хочет комментировать «галиматью» от НОК Украины по допуску россиян

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала галиматьей высказывания представителей Украины о допуске России на зимние Олимпийские игры — 2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) ему пообещали отсутствие национальных флагов у России и Белоруссии на ОИ-2026.

«Я устала за эти годы оценивать всю ту галиматью, которую несут представители этого уникального государства. Спортсмены давно уже не реагируют на заявления украинцев. Давайте и мы перестанем комментировать эту галиматью», — заявила Роднина.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

