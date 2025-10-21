«Неприятно, не хочется»: украинская чемпионка о соревновании с россиянами

Украинская спортсменка Алла Белинская, борец вольного стиля, ставшая в 2025 году чемпионкой мира и Европы, раскрыла, как настраивалась на поединок с представительницей России Ксенией Бураковой на чемпионате Европы. Ее слова приводит украинский сайт OBOZ.

«Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не жать руку. У меня даже мыслей никогда не было, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — отметила она.

Белинская и Буракова встретились в четвертьфинале европейского первенства, которое прошло в Словакии. Победа досталась представительнице Украины.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

Ранее российскому борцу запретили менять спортивное гражданство.