Футболист «Локомотива» придумал новое прозвище команды

Защитник «Локомотива» Сильянов предложил называть команду «Отрядом самоубийц»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что текущий состав команды можно сравнить с супергеройским отрядом. Его слова передает Legalbet.

«Пусть нас теперь называют «Отрядом самоубийц». Прикольно, по-моему, нет? А голы в последнее время и правда крутые забиваем», — заявил Сильянов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее Станислав Черчесов одним словом описал взаимоотношения с Валерием Карпиным.

