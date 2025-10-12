На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
16-летняя шахматистка установила возрастной рекорд, выиграв чемпионат России

16-летняя Шухман стала самой юной чемпионкой России по шахматам
Митар Дьюканович/Федерация Шахмат России

Анна Шухман из Оренбурга в возрасте 16 лет стала победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Об этом сообщает Sport.ru. Школьница установила рекорд как самая юная чемпионка страны за всю историю проведения соревнований.

В турнире, проходившем в Москве, Шухман набрала 7 очков по итогам 11 туров. Решающей стала победа в заключительном матче над основной конкуренткой Леей Гарифуллиной, которая заняла второе место с результатом 6,5 очков. Третье место досталось Дарье Чарочкиной, также набравшей 6,5 очков.

За победу в чемпионате Анна Шухман получила призовые в размере 700 тысяч рублей. Ранее шахматистка уже добивалась значительных успехов на международной арене, завоевав титул чемпионки мира среди юниоров. В мужской части турнира победил Арсений Нестеров, заработавший 1,1 млн рублей.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала FIDE запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

