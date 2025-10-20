Российская спортсменка победила на чемпионате мира по бодибилдингу

Российская спортсменка выиграла ЧМ по бодибилдингу в Дубае

Россиянка Анна Китабова стала победительницей чемпионата мира по бодибилдингу, проходившего в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

Российская спортсменка взяла золото в категории «фитнес-модели» среди участниц ростом до 162 сантиметров, а также добавила в свою копилку бронзовую медаль абсолютного зачета.

Соревнования проходили в Дубае (ОАЭ) с 15 по 20 октября и организовывались Всемирной федерацией бодибилдинга и фитнеса (WBBF).

Чемпионат мира включал различные номинации: классический бодибилдинг, фитнес-модели, менс-физик и другие.

В соревнованиях приняли участие свыше 60 спортсменок, представлявших разные страны мира. Китабова является двукратной чемпионкой России и победительницей множества престижных международных турниров по бодибилдингу. За свою карьеру она 12 раз поднималась на пьедестал международных соревнований.

