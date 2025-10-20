На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Емельяненко выписали из больницы после курса лечения

Боец ММА Емельяненко обозначил свое состояние после госпитализации
close
Артур Лебедев/РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выписан из медицинского учреждения после завершения курса лечения. Информацию о своей выписке спортсмен разместил на странице в социальной сети.

Емельяненко сообщил, что проходил лечение в медицинском центре при Московском государственном университете и выразил благодарность врачам.

«Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете!» — написал боец.

19 октября, менеджер бойца Ваха Шанхоев подтвердил факт госпитализации, уточнив, что она была связана с неврологическими проблемами.

44-летний Емельяненко провел в профессиональной карьере 41 поединок в ММА, из которых в 30 одержал победу, 10 проиграл и один бой завершился вничью. В последние годы боец периодически сталкивался с проблемами со здоровьем, включая операцию на позвоночнике в марте 2025 года.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе спортсмена 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее стало известно, почему боец ММА попал в больницу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами