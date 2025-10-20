Емельяненко выписали из больницы после курса лечения

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выписан из медицинского учреждения после завершения курса лечения. Информацию о своей выписке спортсмен разместил на странице в социальной сети.

Емельяненко сообщил, что проходил лечение в медицинском центре при Московском государственном университете и выразил благодарность врачам.

«Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете!» — написал боец.

19 октября, менеджер бойца Ваха Шанхоев подтвердил факт госпитализации, уточнив, что она была связана с неврологическими проблемами.

44-летний Емельяненко провел в профессиональной карьере 41 поединок в ММА, из которых в 30 одержал победу, 10 проиграл и один бой завершился вничью. В последние годы боец периодически сталкивался с проблемами со здоровьем, включая операцию на позвоночнике в марте 2025 года.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

