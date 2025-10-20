Экс-гендиректор «Спартака» прокомментировал положение Станковича в клубе

Экс-гендиректор «Спартака» Малышев: клуб не на том месте, на котором должен быть

Бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о текущем положении главного тренера клуба Деяна Станковича и занимаемого командой места в чемпионате России. Его слова передает «Спартак Шоу».

«У Станковича действительно тяжелая ситуация, потому что клуб не на том месте, на котором должен быть», — заявил Малышев. При этом он подчеркнул, что Деян Станкович продолжает работу в должности главного тренера.

Сербский специалист недавно вернулся к руководству командой после месячной дисквалификации, полученной за красную карточку в матче 8-го тура с «Динамо» (2:2).

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Ранее тренер Юрген Клопп отказался возглавить «Спартак».