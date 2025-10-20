Черчесов рассказал, как к нему обращаться

Тренер «Ахмата» Черчесов заявил, что не против обращения к себе по имени

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что не против, когда к нему обращаются по имени, а не по имени и отчеству. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ко мне по-разному обращаются: Саламович, Соломонович, Приветович. Ну, ты будешь Станислав называть. Меня же так зовут, не Василий. Чего мне обижаться?», — заявил Черчесов.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Станислав Черчесов назвал главную задачу «Ахмата».