На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Черчесов назвал главную задачу «Ахмата»

Тренер Черчесов назвал главной задачей «Ахмата» возвращение зрителей на трибуны
true
true
true
close
ФК «Ахмат» Грозный

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока, видимо, не доросли до того, чтобы забирать такие игры, как была сегодня, как была с «Краснодаром». Хотелось бы, конечно, выигрывать такие матчи, но не будем гневить бога. Верю, что надо работать, наша главная задача — вернуть зрителей на стадион. Будем спокойно двигаться в своем направлении», — заявил Черчесов.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Карпин заявил, что недоволен судейством в матче с «Ахматом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами