Черчесов назвал главную задачу «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока, видимо, не доросли до того, чтобы забирать такие игры, как была сегодня, как была с «Краснодаром». Хотелось бы, конечно, выигрывать такие матчи, но не будем гневить бога. Верю, что надо работать, наша главная задача — вернуть зрителей на стадион. Будем спокойно двигаться в своем направлении», — заявил Черчесов.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Карпин заявил, что недоволен судейством в матче с «Ахматом».