Группу туристов, застрявших в горах в Сочи, эвакуировали

МЧС: туристов, застрявших в горах Сочи, эвакуировали вертолетом
МЧС России

Группу туристов, застрявших в горах Краснодарского края, эвакуировали с помощью вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ

«Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России. Туристическую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что эвакуированные туристы находятся в удовлетворительном состоянии и в госпитализации не нуждаются.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в горах Сочи застряла группа туристов с детьми. Причиной стала непогода. 7 октября они отправились в поход по Кубани. Маршрут проходил по пихтовой поляне, метеостанции «Джуга». Ближайшим крупным населенным пунктом являлась Красная поляна в Сочи.

Туристы перенаправили снаряжение и спальники через реку Уруштен на лошадях. Позже вода в реке сильно поднялась и людей стало переправлять опасно. В результате они соорудили лагерь и стали ждать спасателей.

13 октября Telegram-канал Mash сообщал, что в Краснодарском крае туристка сорвалась с горы Колдун. Спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.

