Легенда бобслея призвал не спешить радоваться признанию отстранения россиян незаконным

Решение Апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признать незаконным отстранение российских атлетов является прецедентом для других организаций, но радоваться ему преждевременно. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил прославленный российский бобслеист, обладатель двух золотых медалей Олимпиады-2014 Алексей Воевода.

«Травля российского спорта юридически необоснованна. В этой связи такие решения вполне закономерны. Можно ли считать это прецедентом? Конечно. Но я бы не торопился радоваться в этой связи. Глобальной смены вектора пока не видно. Только это сможет качественно реанимировать международное спортивное сообщество. Держим кулачки», — заявил Воевода.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, что еще одна федерация подаст апелляцию на отстранение.