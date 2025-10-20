На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын известного тренера не выжил после того, как попал в ДТП на тракторе

Сын тренера Стюарта Пирса Харли попал в ДТП на тракторе и не выжил
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын известно английского футбольного тренера Стюарта Пирса Харли опал в ДТП на тракторе и не выжил, сообщает Dailymail.

ДТП случилось на проселочной дороге недалеко от его семейного дома в Уилтшире.

У трактора, которым он управлял, возможно, лопнула шина, из-за чего он съехал с дороги. В полиции заявили, что родители Харли были проинформированы и получают поддержку со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Харли был младшим из двух детей Стюарта от его бывшей жены Лиз.

20 октября стало известно о том, что итальянский водитель Раффаэле Марианелла не выжил после нападения на его автобус фанатов баскетбольного клуба «Риети».

Марианелла ехал в автобусе вместе со своим коллегой, когда они возвращались с выездного матча «Пистойи» против «Риети». Также в автобусе находились 45 фанатов «Пистойи».

Ранее спортивный катер врезался в лодку с рыбаком на скорости до 130 км/ч.

