Стали известны подробности о драке во время матча в Латвии из-за русского языка

Тренер любительского хоккейного клуба Ķekava Clappers Матис Рыбкинскис заявил, что во время матча с Priedaine в Латвии его команда столкнулась с провокациями соперника. Об этом пишет Delfi.

Специалист сообщил, что соперники всю встречу провоцировали их и допускали оскорбления. Он также назвал удар, нанесенный капитаном Ķekava, заслуженным наказанием за провокации соперников.

При этом в Priedaine заявили, что драка началась после того, как тренер соперника начал словесно оскорблять хоккеистов на национальной почве. Указывается, что его слова были направлены против игроков с российскими корнями. Сам Рыбкинскис признался, что был обеспокоен и-за звучавшей на арене русской речи — по его словам, было ощущение, что игра проходит не в Латвии, а в России.

Об инциденте стало известно 13 октября. По словам игрока Priedaine Дениса Бенке, тренер соперников сказал ему убираться из Латвии, а также назвал его оккупантом. Тренеры обеих команд, а также несколько игроков получили дисквалификации до конца сезона. Одному из игроков потребовалась медицинская помощь из-за серьезного рассечения.

Ранее канадский игрок Континентальной хоккейной лиги объяснил, почему избил российского вратаря.